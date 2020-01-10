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10 Ocak 2020, Cuma
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G.Antep 3 golle kazandı

G.Antep 3 golle kazandı

G.Antep FK, hazırlık maçında 1. temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını 'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, , ve 'tan geldi. 'in tek sayısını ise kaydetti.

G.Antep FK, hazırlık maçında 1. temsilcisi Menemenspor'u 3-1 mağlup etti. Kamp çalışmalarını 'da sürdüren iki takımın mücadelesinde kırmızı- siyahlıların golleri, , ve 'tan geldi. 'in tek sayısını ise kaydetti.

  1. 10.1.2020
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