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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Copa America 2020'de gruplar belli oldu

Copa America 2020'de gruplar belli oldu

2020'de Arjantin ve 'nın ortaklaşa ev sahipliğinde organize edilecek olan Copa America'da grup kuraları çekildi. Turnavaya bu yıl kıta dışından ve eşlik edecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Güney Amerikalı futbolseverlerin merakla beklediği an geldi. Copa America 2020'nin grup kuraları çekildi.

2 gruba ayrılan ülkelerden Arjantin, , Bolivya, Uruguay, Şili ve Paraguay A Grubu'na giderken; , , , , Ekvador ve Peru ise B Grubu'nda yer aldı.

Turnuvaya bu yıl kıra dışından Katar ve Avustralya Milli Takım'ı davet edildi. Öte yandan organizasyon Arjantin ve Kolombiya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. Grupta ilk 4 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Copa America'nın açılış maçı Arjantin ile Şili arasında 12 Haziran'da 'te bulunan Monumental Stadyumu'nda oynanacak.

2019'da gerçekleştirilen son turnuvada kupayı Brezilya müzesine götürmüştü.


  1. 04.12.2019
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