Copa America 2020'de gruplar belli oldu

Güney Amerikalı futbolseverlerin merakla beklediği an geldi. Copa America 2020'nin grup kuraları çekildi.

2 gruba ayrılan ülkelerden Arjantin, Avustralya, Bolivya, Uruguay, Şili ve Paraguay A Grubu'na giderken; Kolombiya, Brezilya, Katar, Venezuela, Ekvador ve Peru ise B Grubu'nda yer aldı.

Turnuvaya bu yıl kıra dışından Katar ve Avustralya Milli Takım'ı davet edildi. Öte yandan organizasyon Arjantin ve Kolombiya'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. Grupta ilk 4 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.

Copa America'nın açılış maçı Arjantin ile Şili arasında 12 Haziran'da Buenos Aires'te bulunan Monumental Stadyumu'nda oynanacak.

2019'da gerçekleştirilen son turnuvada kupayı Brezilya müzesine götürmüştü.



