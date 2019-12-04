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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'ın da istediği Banega'ya yeni talip

Galatasaray'ın da istediği Banega'ya yeni talip

Sevilla forması giyen ve bir dönem 'ın da yakından ilgilendiği Arjantinli orta saha oyuncusu 'ya İtalyan ekibi talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında transferi için yoğun uğraş verdiği ancak kadrosuna katamadığı Arjantinli yıldız 'ya, İtalyan ekibi talip oldu.

İtalyan basınından Corriere Florentino'da yer alan habere göre sezon başında Fransız yıldız 'i kadrosuna katan Fiorentina, bu kez gözünü Sevilla ile sözleşmesi haziranda bitecek olan Ever Banega'ya çevirdi.

SEVILLA BEDELSİZ GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan İspanyol ekibinin oyuncuyu bedelsiz bırakmak istemediği ifade edilirken, Arjantinli yıldıza kontrat uzatma teklifinde bulunabilecekleri bildirildi. Haberde Banega'nın ise yeni bir takımda forma giymeye sıcak baktığı belirtildi.

  1. 04.12.2019
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