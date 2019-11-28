Chapecoense küme düştü
Uçak kazasında futbolcuların büyük bir kısmının hayatını kaybettiği Brezilya ekibi Chapecoense, elim kazanın yıl dönümünde küme düştü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
29 Kasım 2016'da Kolombiya'ya giderken uçaklarının düşmesi sonucu futbolcu ve tenik ekibinin büyük bir bölümünü kaybeden Chapecoense, dramatik kazanın yıl dönümünde küme düşme üzüntüsü yaşadı. Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense, sahasında Botafogo'ya 1-0 mağlup olarak 2013'te yükseldiği 1. lige veda etti.
CHAPECOENSE'YE NE OLMUŞTU?
Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde düştü. Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu. Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.
- 28.11.2019
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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