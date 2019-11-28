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28 Kasım 2019, Perşembe
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küme düştü

Chapecoense küme düştü

Uçak kazasında futbolcuların büyük bir kısmının hayatını kaybettiği Brezilya ekibi , elim kazanın yıl dönümünde küme düştü. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

29 Kasım 2016'da 'ya giderken uçaklarının düşmesi sonucu futbolcu ve tenik ekibinin büyük bir bölümünü kaybeden , dramatik kazanın yıl dönümünde küme düşme üzüntüsü yaşadı. Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense, sahasında Botafogo'ya 1-0 mağlup olarak 2013'te yükseldiği 1. lige veda etti.

CHAPECOENSE'YE NE OLMUŞTU?

Brezilya Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde düştü. Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu. Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.

  1. 28.11.2019
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