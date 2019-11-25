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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Forvetler attı Velimeşe kazadı

Forvetler attı Velimeşe kazadı

2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden , sahasında Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt’un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Anadolu karşısında forvet oyuncularının kazandırdığı gollerle sonuca giden 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 18 takımlı grubun 11. Sırasında yer alıyor.
Gelecek hafta deplasmanda ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor, ilk yarının evindeki son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor takımını konuk edecek. Ergene ekibi için ilk yarı deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor mücadelesiyle sona erecek.

  1. 25.11.2019
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