Forvetler attı Velimeşe kazadı
Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, sahasında Niğde Anadolu'yu ilk yarıda Sinan Uzun ikinci yarıda ise Onat Kutay Kurt’un attığı gollerle 2-0 yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.
Niğde Anadolu karşısında forvet oyuncularının kazandırdığı gollerle sonuca giden Ergene Velimeşespor 14 maç sonunda elde ettiği 17 puanla 18 takımlı grubun 11. Sırasında yer alıyor.
Gelecek hafta deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor, ilk yarının evindeki son maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor takımını konuk edecek. Ergene ekibi için ilk yarı deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor mücadelesiyle sona erecek.
- 25.11.2019
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
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abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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