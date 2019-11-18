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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Karim yerine Islam Slimani!

Karim Benzema yerine Islam Slimani!

Karim 'nın Milli Takımı'ndan kadro dışı kalması beraberinde bazı spekülasyonları getirdi. 2015 yılından bu yana ile arasında geçen olaydan ötürü Fransa'da milli takımından uzak kalan Real Madrid'li yıldız, son olarak Fransa Futbol Federasyonu Başkanı 'in açıklamasıyla sarsıldı.

Futbol Federasyonu Başkanı , "'nın kalitesi tartışılmaz ama onun Fransa'daki macerası sona erdi." sözlerine Benzema, "Buna ancak ben karar veririm. Kendisi teknik direktörünün kararını tanımıyor. O zaman başka bir milli takımda oynamama neden izin verilmiyor" yanıtını vermişti.

Cezayir uyruklu Fransız olan Benzema'nın Fransa yerine Cezayir'de oynaması FIFA kurallarına göre çok zor. Öte yandan böyle bir ihtimal olsa bile, Cezayir Teknik Direktörü , yıldız futbolcuya kapılarını kapadı.

Djamel Belmadi, "Bounedjah, Slimani, Delort ve Soudani gibi futbolculara sahibim. Bu futbolculardan çok memnunum." diyerek Benzema'ya ihtiyaç duymadığını belirtti.

  1. 18.11.2019
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