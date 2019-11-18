Karim Benzema yerine Islam Slimani!

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Benzema'nın kalitesi tartışılmaz ama onun Fransa'daki macerası sona erdi." sözlerine Benzema, "Buna ancak ben karar veririm. Kendisi teknik direktörünün kararını tanımıyor. O zaman başka bir milli takımda oynamama neden izin verilmiyor" yanıtını vermişti.

Cezayir uyruklu Fransız olan Benzema'nın Fransa yerine Cezayir'de oynaması FIFA kurallarına göre çok zor. Öte yandan böyle bir ihtimal olsa bile, Cezayir Teknik Direktörü Djamel Belmadi, yıldız futbolcuya kapılarını kapadı.

Djamel Belmadi, "Bounedjah, Slimani, Delort ve Soudani gibi futbolculara sahibim. Bu futbolculardan çok memnunum." diyerek Benzema'ya ihtiyaç duymadığını belirtti.