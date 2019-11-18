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18 Kasım 2019, Pazartesi
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futbolunda ırkçılık vakasına araştırma

Hollanda futbolunda ırkçılık vakasına araştırma

2. Ligi () takımlarından Excelsior'da oynayan Ahmad Mendes Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacak.

Kraliyet Federasyonunun (KNVB) yapılan yazılı açıklamada, futbolda ırkçılığın yeri olmadığı ve bunun sporda hedef olan "insanları birbirine bağlama isteği" ile çeliştiği belirtildi.

Açıklamada, Moreira'ya yapılan ırkçı tezahüratlarla ilgili araştırma başlatılacağı ifade edildi.

'de dün oynanan Den Bosch-Excelsior maçında, misafir takımın oyuncusu Moreira, ırkçı tezahüratlara maruz kalmış, maçın hakemi ise yaşanan olaydan dolayı maçı 10 dakikalığına durdurmuştu.

  1. 18.11.2019
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