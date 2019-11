Arnavutluk - Fransa | CANLI

Türkiye'nin de yer aldığı H Grubu'nda Arnavutluk ile Fransa karşı karşıya geliyor. Millilerimiz'in gruptan lider çıkması için Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında puan kaybı yaşaması gerekiyor. A Milli Takımımız'ı yakından ilgilendiren karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısı da başladı. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve detaylarını fotomac.com.tr'den an be an takip edebileceksiniz...





İLK 11'LER



Arnavutluk: Strakosha, Veseli, Dermaku, Djimsiti, Hysaj, Gjasula, Bare, Qose, Lenjani, Manaj, Balaj.



Fransa: Mandanda, Varane, Lenglet, Kimpembe, Dubois, Sissoko, Tolisso, Mendy, Griezmann, Ben Yedder, Giroud.



CANLI SONUÇLAR



MOLDOVA 0-1 İZLANDA



ANDORRA 0-2 TÜRKİYE



CANLI PUAN DURUMU

1) FRANSA - 25

2) TÜRKİYE - 23

3) İZLANDA - 19

4) ARNAVUTLUK - 13

5) ANDORRA - 4

6) MOLDOVA - 3



CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI!

Slavko Vincic'in yönettiği müsabaka, bu maçla birlikte ilk defa görücüye çıkan Arnavutluk Arena Kombëtare Stadyumu'nda oynanıyor.





Karşılaşmaya hızlı başlayan deplasman ekibi Fransa, 8. dakikada Tolisso'nun golüyle Arnavutluk karşısında 1-0 öne geçti.





Maçın ilk sarı kartını 20. dakikada Arnavutluk takımından Elseid Hysaj gördü.

26. dakikada bu kez Fransa takımının savunma oyuncusu Lenglet sarı kartla cezalandırıldı.

31. dakikada Fransa'nın yıldız futbolcusu Griezmann, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.







Fransa'da Presnel Kimpembe 38. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi ancak top auta çıktı.



40. dakikada Fransa'nın kullandığı köşe vuruşunda Lenglet'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

43. dakikada Fransa'dan Benjamin Mendy savunma arkasına iyi sarktı ancak ofsayta yakalandı.



Mücadelenin ilk yarısı Fransa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI