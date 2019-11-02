Göztepe'den Tayfun Korkut hamlesi

Göztepe'de yönetimin uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktörlüğe başladıktan sonra büyük başarılara imza atan Tayfun Korkut ile görüştüğü öğrenildi. 2013- 2015 sezonlarında Hannover 96'da, 2017'de Bayer Leverkusen'de görev yaptıktan sonra Stuttgart'ın başına geçen teknik adam herkesin küme düşer dediği Alman ekibini ligde tutarak inanılmazı başarmıştı.

Yeni Asır'ın haberine göre; bu sezon Göztepe'nin Süper Lig'de oynadığı Denizlispor maçını da tribünden izleyen Tayfun Korkut ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı ve prensipte anlaştığı öğrenildi. Kulübe yakın çevreler Tayfun Korkut'un da Trabzonspor maçından sonra İzmir ekibine imza atacağını iddia etti.

B PLANI ŞOTA YA DA KARAMAN

Daha önce Gürcü teknik adam Şota Arveladze ve Hikmet Karaman ile de görüşen sarı kırmızılı yönetimin Tayfun Korkut'ta son dakika çıkacak pürüz halinde bu iki teknik adamdan birisiyle anlaşacağı belirtiliyor. Göz-Göz'ün gündeminde ayrıca Samet Aybaba, Ertuğrul Sağlam, Mesut Bakkal, İlhan Palut isimleri de var.

TAYFUN KORKUT KİMDİR?

Tayfun Korkut, 2 Nisan 1974, Stuttgart'da dünyaya geldi. Eski milli futbolcu olan Tayfun Korkut, Stuttgart yakınlarındaki Ostfildern şehrinde büyüdü ve futbola 6 yaşında yerel takım olan TB Ruit'te başladı. 12 yaşında da alt lig takımlarından Stuttgarter Kickers'ın altyapısına seçildi. Bu kulüpteyken tüm altyapı takımlarında oynayarak başarılı bir şekilde A takım'a kadar yükseldi. 13 Ağustos 1994'te Almanya Kupası karşılaşmasında SC Freiburg ile oynanan maçın son 15 dakikası oyuna girerek ilk resmî maçına çıkmış oldu.

FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Korkut, dönemin üçüncü ligi olan Regionalliga'da ilk lig maçına ise 25 Eylül 1994'te SSV Ulm 1846'e karşı çıktı. Ardından, 21 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelerek ilk sezonda göze çarpan bir oyuncu haline geldi. Fenerbahçe'de ilk maçı, 8 Ağustos 1995'te Partizan Tirana ile oynanan UEFA Kupası ön eleme maçı oldu. İlk sezonunda 30 maça çıkıp 5 gol kaydederek, sezon sonunda Türkiye ligi şampiyonu oldular.

İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNADI

Eski futbolcu, 96-97 yıllarında sıkça sakatlandı ve bir dönem forma giyemedi. O sezon ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadı. 1998 yılında Başbakanlık Kupası ve Atatürk Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı. Fenerbahçe'de 5 sezon forma giymesinin ardından Arif Erdem'le beraber Real Sociedad'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

2003-2004 sezonunda ise La Liga ekibi Espanyol'a transfer olan Tayfun Korkut, sezon başlarında takımda oynama şansı verilse de sezon sonuna doğru tercih edilmemeye başlayarak İspanya macerasını sonlandırdı ve 2004-2005 sezonu başında Beşiktaş kulübüne transfer oldu. Beşiktaş'ta da ilk 11 oyuncusu olarak başladığı sezonu yedek kulübesinde tamamladı. Sonraki sezonda sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamayınca Aralık 2005'te sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Tayfun Korkut, 2005-2006 sezonu devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerine son verdi. Kariyeri boyunca 94 defa milli takımlara çağrıldı, 3 kez Türkiye U-21 ve 42 defa da Türkiye forması olmak üzere toplam 45 kez milli forma giydi. Korkut, 29 Ocak 2018'den itibaren de VfB Stuttgart'in teknik yöneticiliğini yapıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Tayfun Korkut, futbolculuk kariyerini noktalandıktan sonra, antrenörlük yapmaya başladı. 2007 yılında geçmişte formasını giydiği Real Sociedad'ın altyapısında antrenörlüğe başlayan Korkut, 2009 yılında Hoffenheim U17 takımının başına geçti. Hoffenheim U17 takımının başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç teknik adam, doğduğu şehir Stuttgart'a döndü ve U 19 takımının yeni hocası oldu. 1 sene boyunca Stuttgart U19 takımını yöneten Korkut, 2012 yılında A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılarından biri oldu. 2014 yılında kariyerinde beklenen sıçramayı gerçekleştirerek Hannover 96'nın başına geçen Korkut, takımın başında çıktığı 48 karşılaşmada 15 galibiyet gördü. 2016 yılının devre arasında Kaiserslautern'ın başına geçen Tayfun Korkut, 18 maça çıktığı Alman ekibinden sezon sonunda ayrıldı. 2017 yılının sezon ortasında Bayer Leverkusen'ın başına geçen Korkut, geçici antrenör olarak çıktığı 12 maçta 2 galibiyet gördü. 2017-2018 sezonun devre arasında Stuttgart'ın başına geçen Korkut, 22 maça çıktığı Bundesliga ekibinde 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet gördü.

Tayfun Korkut 7 Ekim 2018 tarihinde Stuttgart'la yollarını ayırdı.