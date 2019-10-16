İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası
İran Futbol Federasyonu (FFIRI), Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu Mehdi Bebri'ye sahalardan men cezası verdi.
Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.
Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde sosyal medya hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.
Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.
İşte men cezasına neden olan paylaşım:
- 16.10.2019
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
Toplam 1
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tutkun61 Aferin oğlum
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Kayserispor'da idman yok
Toplam 1
Yorum
bunlar iyi günleriniz GS a 10 milyon fiyat çekmiştiniz sonra FB ye peşkeş çektiğiniz Denizden gelen parayla yada koç abinizin yardımıyla halledersiniz.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan önemli açıklamalar
Toplam 1
Yorum
Pençe BESIKTAS’i BATIRDIN, yok öyle kaçip gitmek
İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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