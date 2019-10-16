İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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’da ’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası

İran’da Barış Pınarı’nı destekleyen futbolcuya sahalardan men cezası

Futbol Federasyonu (FFIRI), Harekatı'nı desteklemek amacıyla hesabından bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu 'ye sahalardan men cezası verdi.

Federasyona ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, " oyuncusu sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde hesabından bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

İşte men cezasına neden olan paylaşım:

  1. 16.10.2019
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