Avusturya'da skandal sözler! "Veli Kavlak vatandaşlıktan çıkarılsın"
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Veli Kavlak'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşım sonrasında Avusturya'da Özgürlük Partisi'nin liderinden flaş bir açıklama geldi.
Avusturya'da Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel BaşkanıNorbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı.
Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.
Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi.
Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.
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Yorum
okuyucu Goran Pandev oyuncu olsaydı Türkiyede bir cok klup alırdı !! Genoa Menejer Teknik hocası kendini kovdurmaya calışıyor anladığım 5 haftadır !
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Toplam 1
Yorum
Sulocan Acaba bu konuda takımın teknik direktörü Mustafa Denizli ne yapacak. Federasyona karşımı gelecek yoksa takımı bırakacakmı...
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Soccer Physics
Toplam 51
Yorum
emir oyun çok güzel
Avusturya'da skandal sözler! "Veli Kavlak vatandaşlıktan çıkarılsın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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