Avusturya'da skandal sözler! "Veli Kavlak vatandaşlıktan çıkarılsın" - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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'da skandal sözler! " vatandaşlıktan çıkarılsın"

Avusturya'da skandal sözler! "Veli Kavlak vatandaşlıktan çıkarılsın"

'ın eski oyuncularından 'ın ile ilgili yaptığı paylaşım sonrasında 'da 'nin liderinden flaş bir açıklama geldi.

'da 'nin (FPÖ) Genel BaşkanıNorbert Hofer, Avusturya 'nda da oynayan 'ın, 'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı.

Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi.

Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında 'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.

  1. 16.10.2019
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