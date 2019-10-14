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14 Ekim 2019, Pazartesi
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VAR Semineri 'nde yapılacak

UEFA VAR Semineri TFF Riva Tesisleri'nde yapılacak

, 25 hakeminin katılacağı (VAR) seminerinin Riva'da yapılacağının açıkladı.

'den yapılan yazılı açıklamada, " tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 25 hakeminin katılacağı UEFA (VAR) Semineri, 'nun ev sahipliğinde, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 15-18 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak seminere MHK üyesi Murat Ilgaz ve VAR Koordinatörü eğitimci olarak katılırken, FIFA hakemlerimiz ve ile ÜKH Abdülkadir Bitigen de davet edilen hakemler arasında yer alıyor.

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde hakemlere teorik eğitimler verilecek, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacak. Seminerin ikinci ve üçüncü ayakları da Ekim ve Kasım aylarında yine TFF 'nde düzenlenecek" denildi.
  1. 14.10.2019
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