UEFA VAR Semineri TFF Riva Tesisleri'nde yapılacak
TFF, 25 FIFA hakeminin katılacağı UEFA Video Yardımcı Hakem (VAR) seminerinin Riva'da yapılacağının açıkladı.
UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti ve kurul üyelerinin de yer alacağı seminerde hakemlere teorik eğitimler verilecek, simülatör çalışmaları ve saha uygulamaları yapılacak. Seminerin ikinci ve üçüncü ayakları da Ekim ve Kasım aylarında yine TFF Riva Tesisleri'nde düzenlenecek" denildi.
- 14.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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