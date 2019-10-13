Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrası kavga çıktı

Kayseri 1.Amatör Kümede mücadele veren Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor maçı sonrasında saha içerisinde kavga çıktı.

Kayseri Argıncık Stadı 2 Nolu sahada oynanan 1.Amatör küme maçı sonrası kavga vardı.

Kayseri Yavuzspor ile Başakpınar Belediyespor müsabakası sonrasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yavuzsporlu futbolcular, rakip takımdan bazı oyuncuların kendilerine küfür ettiği iddiası ile karşılık verince futbol alanında kavga başgösterdi. İki takım oyuncuları arasındaki kavga, emniyet güçlerinin araya girmesi ile güçlükle yatıştırıldı.