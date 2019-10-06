Club Brugge Diagne'nin gol attığı maçta Gent'i farklı yendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
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Diagne'nin gol attığı maçta Gent'i farklı yendi

Club Brugge Diagne'nin gol attığı maçta Gent'i farklı yendi

Belçika Ligi'nde sahasında Gent'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken 'den de bir gol geldi.

'un sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı gollerine devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge ligde sahasında Gent'i ağırladı. Mücadelede henüz 11. dakikada 1-0 öne geçen ev sahibi takım, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Brugge'un son golü 90+2'de Mbaye Diagne'den geldi.

Senegalli golcü böylece ligde çıktığı 3 maçta 3 gole imzasını atmış oldu.

  1. 06.10.2019
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