Club Brugge Diagne'nin gol attığı maçta Gent'i farklı yendi
Belçika Ligi'nde Club Brugge sahasında Gent'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken Mbaye Diagne'den de bir gol geldi.
Club Brugge'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbaye Diagne gollerine devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge ligde sahasında Gent'i ağırladı. Mücadelede henüz 11. dakikada 1-0 öne geçen ev sahibi takım, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Brugge'un son golü 90+2'de Mbaye Diagne'den geldi.
Senegalli golcü böylece ligde çıktığı 3 maçta 3 gole imzasını atmış oldu.
- 06.10.2019
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Club Brugge Diagne'nin gol attığı maçta Gent'i farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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