Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Galatasaray'ın kiralık olarak Belçika ekiplerinden Club Brugge'a gönderdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, transferin son gününde Anderlecht ile görüşme halinde olmasına rağmen neden tercihini değiştirdiğini açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

5 Ekim 2019 Cumartesi 13:01 Güncelleme: 05.10.2019 13:01
Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ligi gol kralı olarak tamamlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Senegalli futbolcu sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayınca yönetim tarafından gönderilecekler listesine konulmuştu.

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Yaz transfer döneminde Belçika ekibi Anderlecht ile görüşen ancak son dakikada karar değiştirerek Club Brugge'un yolunu tutan Mbaye Diagne bu tercihine dair açıklamalar yaptı.

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Belçika basınından Sport Late Night'a konuşan golcü futbolcu, "Belçika'nın bir diğer büyük kulübüyle imzalayabilirdim ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak gibi bir hayalim vardı. Bu da tercihimde belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Senegalli golcünün bu transferi Belçika'da olay olmuş, iki kulübü birbirine düşürmüştü.

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Anderlecht'in Sportif Direktörü Michael Verschueren bir açıklama yaparak kendilerine karşı dürüst davranılmadığını söylemişti.

Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu

Yeni takımıyla 4 maça çıkan Senegalli forvet 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN