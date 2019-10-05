Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu
Galatasaray'ın kiralık olarak Belçika ekiplerinden Club Brugge'a gönderdiği Senegalli golcü Mbaye Diagne, transferin son gününde Anderlecht ile görüşme halinde olmasına rağmen neden tercihini değiştirdiğini açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
5 Ekim 2019 Cumartesi 13:01
Güncelleme: 05.10.2019 13:01
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ligi gol kralı olarak tamamlamıştı.
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Senegalli futbolcu sarı-kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayınca yönetim tarafından gönderilecekler listesine konulmuştu.
Yaz transfer döneminde Belçika ekibi Anderlecht ile görüşen ancak son dakikada karar değiştirerek ClubBrugge'un yolunu tutan MbayeDiagne bu tercihine dair açıklamalar yaptı.
Belçika basınından Sport Late Night'a konuşan golcü futbolcu, "Belçika'nın bir diğer büyük kulübüyle imzalayabilirdim ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak gibi bir hayalim vardı. Bu da tercihimde belirleyici oldu" ifadelerini kullandı.
Senegalli golcünün bu transferi Belçika'da olay olmuş, iki kulübü birbirine düşürmüştü.
Anderlecht'in Sportif Direktörü MichaelVerschueren bir açıklama yaparak kendilerine karşı dürüst davranılmadığını söylemişti.
Yeni takımıyla 4 maça çıkan Senegalli forvet 2 gol kaydetme başarısı gösterdi.