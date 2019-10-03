Figueredo'ya rüşvet cezası - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Figueredo'ya rüşvet cezası

Figueredo'ya rüşvet cezası

Figueredo'ya rüşvet cezası

, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı 'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon frangı para cezası verdi.

'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, 'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon frangı para cezası verdiği duyuruldu.

Bir dönem Güney Amerika Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.

Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

  1. 03.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Figueredo'ya rüşvet cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN