Figueredo'ya rüşvet cezası
FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.
Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.
Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.
- 03.10.2019
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Adam gibi maç seyretmeyi öğrenemedik
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
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Erol Kaynar adaylığını açıkladı
Toplam 2
Yorum
sebo çok iyi bir insan ama bir bir olumsızluklar olmaya başlarsa panikler daha kötü olur yönetime seçilirse daha faydalı olur
Figueredo'ya rüşvet cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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