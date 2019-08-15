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15 Ağustos 2019, Perşembe
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En büyük Liverpool!

, ’u bu şehir de onları seviyor. 2005 yılından sonra bir kez daha kupa kaldırdılar. Normal süresi 1-1 biten dev finalin uzatma devrelerinde de karşılıklı goller olunca maç 2-2 sonuçlandı ve seri penaltı atışları ile Liverpool, 'yi 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

'un ev sahipliğinde 'ta oynanan -, maçı nefesleri kesti. Dakikalar 22'yi gösterirken Chelsea gole çok yaklaştı, Pedro'nun vuruşu direkten geri geldi. Topa daha çok Liverpool sahip olsa da gol, Maviler'den geldi. Günün başarılı isimlerinden Pulisic'in nefis ara pasında ağları havalandırdı, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Maviler'in üstünlüğüyle tamamlandı.

KIRAN KIRANA GEÇTİ
Liverpool, Firmino'nun girmesiyle hareketlendi. Mane skora dengeyi getirdi: 1-1. 75'te Liverpool gole çok yaklaştı. Chelsea kalecisi Kepa önce Salah'a ardından da Van Dijk'a "Dur" dedi. Uzatma bölümünün 95. dakikasında Firmino'nun pasında Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. 101'de Jorginho penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi. Liverpool, penaltılarla Süper Kupa'yı müzesine götürdü

KLOPP: HARİKA BİR ZAFER
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Süper Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı "Her kupa çok özeldir. Biz de Chelsea gibi güçlü bir takımı mağlup ederek harika bir zafere ulaştık. Şehrimize dönünce bu kupayı kutlayacağız" diye konuştu. Maçın mağlup tarafı olan Chelsea'nin menajeri ise "İyiydik. Biraz daha şanslı olsak kupayı biz alabilirdik" ifadelerini kullandı.

1 MiLYARA ULASTI
UEFA Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapan İstanbul bir kez daha Dünya ile buluştu. Liverpool ve Chelsea kulübünün sosyal medya paylaşımları 1 milyardan fazla görüntülendi. Gün boyu yapılan bu paylaşımlarda Boğaz'ın muhteşem güzelliği, şehrin tarihi dokusu ve insanlarımızın misafirperverliği övüldü. hesabı, Vodafone Park'ı etiketleyerek "Come to " yazdı ve 'ın meşhur sloganını hatırlattı. Siyahbeyazlılar da Mevlana'dan "Gel ne olursan ol gel" sözleriyle UEFA'ya cevap verdi.

CEFERİN: HER ŞEY MÜTHİŞTİ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un harika bir ev sahipliği yaptığını söyledi. Ceferin, "Hükümet görevini harika yaptı. Tamamen tatmin olmuş durumdayız. Şampiyonlar Ligi finali öncesi iyi bir sınav oldu" dedi.

215 ÜLKEDEN CANLI YAYIN
İki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Liverpool-Chelsea mücadelesine yabancı basın akın etti. 350 yabancı gazeteci bu dev maça akredite olurken, büyük mücadele tam 215 ülkede canlı olarak yayınlandı.

  1. 15.8.2019
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