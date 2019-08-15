En büyük Liverpool!
Liverpool, İstanbul’u bu şehir de onları seviyor. 2005 yılından sonra bir kez daha kupa kaldırdılar. Normal süresi 1-1 biten dev finalin uzatma devrelerinde de karşılıklı goller olunca maç 2-2 sonuçlandı ve seri penaltı atışları ile Liverpool, Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı nefesleri kesti. Dakikalar 22'yi gösterirken Chelsea gole çok yaklaştı, Pedro'nun vuruşu direkten geri geldi. Topa daha çok Liverpool sahip olsa da gol, Maviler'den geldi. Günün başarılı isimlerinden Pulisic'in nefis ara pasında Olivier Giroud ağları havalandırdı, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Maviler'in üstünlüğüyle tamamlandı.
KIRAN KIRANA GEÇTİ
Liverpool, Firmino'nun girmesiyle hareketlendi. Mane skora dengeyi getirdi: 1-1. 75'te Liverpool gole çok yaklaştı. Chelsea kalecisi Kepa önce Salah'a ardından da Van Dijk'a "Dur" dedi. Uzatma bölümünün 95. dakikasında Firmino'nun pasında Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. 101'de Jorginho penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi. Liverpool, penaltılarla Süper Kupa'yı müzesine götürdü
KLOPP: HARİKA BİR ZAFER
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Süper Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı "Her kupa çok özeldir. Biz de Chelsea gibi güçlü bir takımı mağlup ederek harika bir zafere ulaştık. Şehrimize dönünce bu kupayı kutlayacağız" diye konuştu. Maçın mağlup tarafı olan Chelsea'nin menajeri Frank Lampard ise "İyiydik. Biraz daha şanslı olsak kupayı biz alabilirdik" ifadelerini kullandı.
1 MiLYARA ULASTI
UEFA Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapan İstanbul bir kez daha Dünya ile buluştu. Liverpool ve Chelsea kulübünün sosyal medya paylaşımları 1 milyardan fazla görüntülendi. Gün boyu yapılan bu paylaşımlarda Boğaz'ın muhteşem güzelliği, şehrin tarihi dokusu ve insanlarımızın misafirperverliği övüldü. Şampiyonlar Ligi hesabı, Vodafone Park'ı etiketleyerek "Come to Beşiktaş" yazdı ve Kartal'ın meşhur sloganını hatırlattı. Siyahbeyazlılar da Mevlana'dan "Gel ne olursan ol gel" sözleriyle UEFA'ya cevap verdi.
CEFERİN: HER ŞEY MÜTHİŞTİ
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un harika bir ev sahipliği yaptığını söyledi. Ceferin, "Hükümet görevini harika yaptı. Tamamen tatmin olmuş durumdayız. Şampiyonlar Ligi finali öncesi iyi bir sınav oldu" dedi.
215 ÜLKEDEN CANLI YAYIN
İki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Liverpool-Chelsea mücadelesine yabancı basın akın etti. 350 yabancı gazeteci bu dev maça akredite olurken, büyük mücadele tam 215 ülkede canlı olarak yayınlandı.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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