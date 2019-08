En büyük Liverpool!

İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı nefesleri kesti. Dakikalar 22'yi gösterirken Chelsea gole çok yaklaştı, Pedro'nun vuruşu direkten geri geldi. Topa daha çok Liverpool sahip olsa da gol, Maviler'den geldi. Günün başarılı isimlerinden Pulisic'in nefis ara pasında Olivier Giroud ağları havalandırdı, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Maviler'in üstünlüğüyle tamamlandı.



KIRAN KIRANA GEÇTİ

Liverpool, Firmino'nun girmesiyle hareketlendi. Mane skora dengeyi getirdi: 1-1. 75'te Liverpool gole çok yaklaştı. Chelsea kalecisi Kepa önce Salah'a ardından da Van Dijk'a "Dur" dedi. Uzatma bölümünün 95. dakikasında Firmino'nun pasında Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. 101'de Jorginho penaltıdan skoru 2-2'ye getirdi. Liverpool, penaltılarla Süper Kupa'yı müzesine götürdü



KLOPP: HARİKA BİR ZAFER

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Süper Kupası'nı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alman çalıştırıcı "Her kupa çok özeldir. Biz de Chelsea gibi güçlü bir takımı mağlup ederek harika bir zafere ulaştık. Şehrimize dönünce bu kupayı kutlayacağız" diye konuştu. Maçın mağlup tarafı olan Chelsea'nin menajeri Frank Lampard ise "İyiydik. Biraz daha şanslı olsak kupayı biz alabilirdik" ifadelerini kullandı.



1 MiLYARA ULASTI

UEFA Süper Kupa mücadelesine ev sahipliği yapan İstanbul bir kez daha Dünya ile buluştu. Liverpool ve Chelsea kulübünün sosyal medya paylaşımları 1 milyardan fazla görüntülendi. Gün boyu yapılan bu paylaşımlarda Boğaz'ın muhteşem güzelliği, şehrin tarihi dokusu ve insanlarımızın misafirperverliği övüldü. Şampiyonlar Ligi hesabı, Vodafone Park'ı etiketleyerek "Come to Beşiktaş" yazdı ve Kartal'ın meşhur sloganını hatırlattı. Siyahbeyazlılar da Mevlana'dan "Gel ne olursan ol gel" sözleriyle UEFA'ya cevap verdi.



CEFERİN: HER ŞEY MÜTHİŞTİ

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'un harika bir ev sahipliği yaptığını söyledi. Ceferin, "Hükümet görevini harika yaptı. Tamamen tatmin olmuş durumdayız. Şampiyonlar Ligi finali öncesi iyi bir sınav oldu" dedi.



215 ÜLKEDEN CANLI YAYIN

İki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Liverpool-Chelsea mücadelesine yabancı basın akın etti. 350 yabancı gazeteci bu dev maça akredite olurken, büyük mücadele tam 215 ülkede canlı olarak yayınlandı.