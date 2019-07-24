Trezeguet resmen Aston Villa'da!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde uzun süre yer alan Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Dün resmi imzayı atan Trezeguet için İngiliz kulüp, 9,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.