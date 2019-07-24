Trezeguet resmen Aston Villa'da!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde uzun süre yer alan Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Dün resmi imzayı atan Trezeguet için İngiliz kulüp, 9,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde uzun süre yer alan Kasımpaşa'nın yıldız ismi Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. Dün resmi imzayı atan Trezeguet için İngiliz kulüp, 9,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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