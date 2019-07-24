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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trezeguet resmen 'da!

Trezeguet resmen Aston Villa'da!

ve 'nin de gündeminde uzun süre yer alan 'nın yıldız ismi Trezeguet, ekiplerinden 'ya transfer oldu. Dün resmi imzayı atan Trezeguet için İngiliz kulüp, 9,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

ve 'nin de gündeminde uzun süre yer alan 'nın yıldız ismi Trezeguet, ekiplerinden 'ya transfer oldu. Dün resmi imzayı atan Trezeguet için İngiliz kulüp, 9,75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

  1. 24.7.2019
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