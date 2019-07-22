Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta ne zaman çekilecek? Muhtemel rakipleri, kura heyecanı CANLI takip...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, 22 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İşte ayrıntılar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
3. eleme turu kura çekimi 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
MÜSABAKALAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Porto
Dinamo Kiev
Basel - PSV Eindhoven
Olympiakos - Plzen
TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ
UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar gruplandı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri de netleşti.
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Sparta Prag
Espanyol - Stjarnan
Domzale - Malmö
AEK
Buducnost Podgorica - Zorya
Arsenal Tula - Neftçi
Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri;
PSV Eindhoven - Basel
Connah's Quay Nomads - Partizan
Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt
HNK Rijeka
AS Jeunesse Esch - Vitoria
- 22.07.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta ne zaman çekilecek? Muhtemel rakipleri, kura heyecanı CANLI takip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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