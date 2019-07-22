Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta ne zaman çekilecek? Muhtemel rakipleri, kura heyecanı CANLI takip... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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ve ’nde kuralar saat kaçta çekilecek? Muhtemel rakipleri, kura heyecanı CANLI takip...

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta ne zaman çekilecek? Muhtemel rakipleri, kura heyecanı CANLI takip...

ve UEFA 'nde kura heyecanı... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, 22 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. İşte ayrıntılar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

ve UEFA 'nde 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

3. eleme turu kura çekimi 22 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. 'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve olmak üzere ikiye ayrılan çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. 'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde 'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

MÜSABAKALAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Porto
Dinamo Kiev
Basel -
Olympiakos - Plzen

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlar gruplandı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri de netleşti.

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri


Espanyol - Stjarnan
Domzale - Malmö
AEK
Buducnost Podgorica - Zorya
Arsenal Tula - Neftçi

Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri;

PSV Eindhoven - Basel
Connah's Quay Nomads - Partizan
Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt
HNK Rijeka
AS Jeunesse Esch - Vitoria

Trabzonspor'un

  1. 22.07.2019
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