Josef Sural'ın ölümününe ilişkin sürücüye 15 yıl hapis istemi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın ölümününe ilişkin sürücüye 15 yıl hapis istemi

Josef Sural'ın ölümününe ilişkin sürücüye 15 yıl hapis istemi

Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği 'un 'ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


'un 'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında geçirdikleri hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan minibüs sürücüsü (39) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'inci 'nce kabul edildi.

BAZI FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU
İddianamede, kazada yaralanan oyunculardan Isaac Sackey ve Djilma Campos'un minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'dan şikayetçi oldukları belirtildi. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Esat Altıntaş'ın, aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği tespit tutanağında yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kaza sırasında araçta bulunan Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

'HIZ YAPMADIM'
Esat Altıntaş iddianamede geçen ifadesinde, "Saat 18.30'da 'den yola çıktık. Kaza ise saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dedi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.
İlk duruşma, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay içerisinde görülecek.

  1. 22.07.2019
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