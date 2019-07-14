Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu: Senegal-Cezayir - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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'nda finalin adı belli oldu: Senegal-Cezayir

Afrika Kupası'nda finalin adı belli oldu: Senegal-Cezayir

'da düzenlenen 'nda Cezayir, Mahrez'in 90+5'inci dakikadaki golüyle 'yı 2-1 yenerek finalde Senegal'in rakibi oldu. Galatasaraylı Feghouli Cezayir'de maç boyunca sahada kaldı.

'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 'nda finale çıktı.

'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

  1. 15.07.2019
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