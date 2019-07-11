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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Başkanı : Girdaptan çıkacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Girdaptan çıkacağız

Özdemir yenilenen ’nın Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olduğunu tekrarladı. Özdemir “Talimatları harfiyen uygulayacağız. Böylece kulüplerimiz ile sorun yaşamayacak” dedi.

Federasyon Başkanı , Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Özdemir burada yenilenen 'nı Başkanı ile de görüştüklerini, bunları harfiyen uygulayacaklarını söyledi. Özdemir "Mali yapılarımızı sürdürülebilir hale getirmek için yapılandırma sürecini yürüttük. UEFA ile güzide kulüplerimiz adına yoğun görüşmeler yaptık. Geçen ay UEFA merkezine gidip başkan Aleksander Ceferin'e talimatlarımız detaylarını anlattık. O da çok olumlu buldu" diye konuştu.

DENGELER KORUNACAK
Nihat? Özdemir şöyle konuştu: "Bu talimat, inşallah Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacaktır. Geçmişte sezon sonu yaptığımız kontroller artık sezon başı, ortası ve sonu olmak üzere sıkı bir şekilde devam edecek. Her kulübün harcama limitlerini belirleyeceğiz, bunu da internet sitemizden ilan edeceğiz. Takım harcama limitlerini aşan kulüplerimizin yeni futbolcu tescilleri yapılmayacak, kulüplerimizin gelir gider dengesi korunacaktır. Böylece denetiminden geçen takımlar, UEFA tarafından herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmayacaklardır."

HERKES UYACAK
Nihat Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü "Kulüplerimizin puan silme, yasağı ve kadro sınırlaması gibi yaptırımlara maruz kalmaması için takımlarımızın harcama limitlerine uyması zorunludur. Şu an 1. transfer dönemindeyiz. Kulüplerimiz elbette ki takımlarını güçlendirmek isteyeceklerdir ancak harcamalarını yaparken çok dikkatli olsunlar. Aksi takdirde bahsettiğimiz ağır cezalara maruz kalabilirler. Bankalar Birliği ile yapacakları muhtemel anlaşmaları riske atabilirler. Bütün bu çalışmaların amacı, kulüplerimizin bu ekonomik girdaptan çıkmasıdır"

DiSiPLiNLi OLACAĞIZ
"Türkiye? Federasyonu olarak kulüpler için varız ve Türk futbolunun geleceği için önemli adımlar atıyoruz. Kulüp Lisans Kurulumuzu çok değerli ve alanında uzman arkadaşlardan oluşturduk. 3 bankacı, 3 hesap uzmanı ve mali denetim elemanı, bir de hukuk profesörü bulunmaktadır. Talimatı disiplinli şekilde harfiyen uygulayacağından kimsenin kuşkusu olmasın"
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ŞİMDİDEN DİKKATLİ OLSUNLAR
Fikret Orman kulüplerin bilançolarını sisteme 6. ayda gireceğini belirtti. Orman "Ancak kimse nasıl olsa 6 ay sonra girilecek diye transferde har vurup harman savurmasın. Yenilenen lisans talimatı yürürlüğe girdi. Yapılacak transferlerin ağır cezaları olacak. O yüzden şimdiden dikkatli olsunlar. Türk futbolunda deniz bitti. Herkes mali disipline uymak zorunda" diye konuştu.

BİZ ÇÖZEMEDİK
Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı Fikret Orman, 'in marka değerinin iyi noktada olmadığını söyledi. Orman "Şampiyonluk yaşamış kulüpler sıkıntı içinde. Problemleri kendimiz çözemiyoruz. Rekabet de harcamaları tetikliyor. Kulüpler olarak biz bu duruma çözüm bulamadık. Kulüplerimizin Avrupa'daki itibarı da iyi değil" ifadelerini kullandı.

  1. 11.7.2019
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