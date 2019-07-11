Şampiyonluğun ustası
DYO büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvası Antalya'da gerçekleştirilirken Trabzon takımı organizasyona damga vurdu. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada Güney Anadolu Bölgesini 5-1 mağlup eden Trabzon İrtibat Bürosu, şampiyonluğa ulaştı.
DYO büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvası Antalya'da gerçekleştirilirken Trabzon takımı organizasyona damga vurdu. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada Güney Anadolu Bölgesini 5-1 mağlup eden Trabzon İrtibat Bürosu, şampiyonluğa ulaştı. Karadeniz ekibinin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. A Spor'un ekranlara getirdiği ve bu yıl uluslararası bir boyut da kazandırılan organizasyonda Krasnodar'dan katılan Akrostar'ı 2-1'lik skorla geçti ve Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Oyuncular iki kupayı kolbastı ile kutladı ve ortaya da renkli görüntüler çıktı.
SERDAR ORAN: DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Hazırlanan dev sahnede oyunculara tek tek ödüllerini dağıtan DYO CEO'su Serdar Oran, renkli bir turnuvaya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Futbola katkılarının süreceğini kaydeden Oran, "Büyük çekişmeye sahne olan maçlar seyrettik. Katılanlar centilmence bir mücadele sergiledi. Tebrik ediyorum. Seneye de görüşmek üzere" dedi ve desteklerinden ötürü Futbol Federasyonu'na da teşekkür etti.
- 11.7.2019
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Şampiyonluğun ustası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.