Şampiyonluğun ustası

DYO büyük ilgi gören ustalar arası futbol turnuvası Antalya'da gerçekleştirilirken Trabzon takımı organizasyona damga vurdu. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada Güney Anadolu Bölgesini 5-1 mağlup eden Trabzon İrtibat Bürosu, şampiyonluğa ulaştı. Karadeniz ekibinin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. A Spor'un ekranlara getirdiği ve bu yıl uluslararası bir boyut da kazandırılan organizasyonda Krasnodar'dan katılan Akrostar'ı 2-1'lik skorla geçti ve Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. Oyuncular iki kupayı kolbastı ile kutladı ve ortaya da renkli görüntüler çıktı.

SERDAR ORAN: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Hazırlanan dev sahnede oyunculara tek tek ödüllerini dağıtan DYO CEO'su Serdar Oran, renkli bir turnuvaya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Futbola katkılarının süreceğini kaydeden Oran, "Büyük çekişmeye sahne olan maçlar seyrettik. Katılanlar centilmence bir mücadele sergiledi. Tebrik ediyorum. Seneye de görüşmek üzere" dedi ve desteklerinden ötürü Futbol Federasyonu'na da teşekkür etti.