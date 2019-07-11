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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Şampiyonluğun ustası

Şampiyonluğun ustası

gören ustalar arası turnuvası 'da gerçekleştirilirken takımı organizasyona damga vurdu. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada 5-1 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı.

gören ustalar arası turnuvası 'da gerçekleştirilirken takımı organizasyona damga vurdu. 10 farklı bölgeden 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada 5-1 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı. ekibinin başarısı bununla da sınırlı kalmadı. A Spor'un ekranlara getirdiği ve bu yıl uluslararası bir boyut da kazandırılan organizasyonda 'dan katılan Akrostar'ı 2-1'lik skorla geçti ve 'yı da müzesine götürdü. Oyuncular iki kupayı kolbastı ile kutladı ve ortaya da renkli görüntüler çıktı.

SERDAR ORAN: DESTEĞİMİZ SÜRECEK
Hazırlanan dev sahnede oyunculara tek tek ödüllerini dağıtan DYO CEO'su , renkli bir turnuvaya imza attıkları için mutlu olduklarını söyledi. Futbola katkılarının süreceğini kaydeden Oran, "Büyük çekişmeye sahne olan maçlar seyrettik. Katılanlar centilmence bir mücadele sergiledi. Tebrik ediyorum. Seneye de görüşmek üzere" dedi ve desteklerinden ötürü Futbol Federasyonu'na da teşekkür etti.

  1. 11.7.2019
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