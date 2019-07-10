TFF Başkanı Nihat Özdemir'den canlı yayında müjde!

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor. Başkan Özdemir'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle;

"Kulüplerimiz artık bağımsız denetleme kuruluşları tarafından sezon öncesi, sezon ortası, sezon sonu olmak üzere üç fazda denetlenecektir. Bu denetleme sonuçları da TFF web sitesinden ilan edilecektir. Kulüpler de harcamalarını yaparken çok dikkatli olmalı gerekmektedir. Aksi halde Bankalar Birliği ile yapacakları anlaşma tehlikeli olabilir."

"UEFA ile kulüplerimiz adına görüşmelerde bulunduk. Geçtiğimiz ay UEFA merkezine giderek talimatlarımızın detaylarını anlattık."

"Şu anda transfer ayındayız. Ağustos ayında kulüplerimizden bilançoları alacağız. Kurulumuz, bilançoları inceleyecek ve buna göre limit ilan edilecek. Kulüpler en iyi kendilerini bilirler, bizim hesabı nasıl yapacağımız açık. Bankalar birliği ile kulüp lisans talimatnamesini birleştirdiğimiz zaman kulüplerimizi düzlüğe çıkartacağız."

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"Kulüplerin geldiği noktalar belli. Özellikle şampiyonluk yaşamış tüm kulüpler maddi sıkıntılar içinde. Senelerdir de bu yüzdürme şeklinde devam ediyor."

"Evet zor bir süreç. Ben sokakta yürüyorum, 'Başkanım kimi transfer edeceğiz' diyorlar. Fakat bu baskılarla, kulüp yöneticileri de hareket edince durum buraya geliyor. Dikkatli hareket etmemiz lazım."

"Esas önemli şey oyuncularınıza verdiğiniz maaş. Hiçbir transfer bütçesini harcamasanız bile oyuncularınıza verdiğiniz yüksek maaş etkileyebilir."