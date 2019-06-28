Güney Afrika 1-0 Namibya
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Güney Afrika, Namibya'yı 1-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu maçında, Güney Afrika ile Namibya karşılaştı.
Başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda oynanan maçı, 68. dakikada Bongani Zungu'nun attığı golle Güney Afrika kazandı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
- 29.06.2019
-
Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
-
Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
-
Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Güney Afrika 1-0 Namibya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.