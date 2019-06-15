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15 Haziran 2019, Cumartesi
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’de yeni dönem başladı

TFF’de yeni dönem başladı

başkanlığında ilk kez dün toplanan ’de, 1. Başkan Vekili olarak belirlendi.

A Sorumluluğu'na Selim Soydan getirilirken; yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

- 1. Başkan Vekili, , FIFA, UEFA İlişkileri ve Sorumlusu

Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk

Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Sorumlusu

Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu.
  1. 15.6.2019
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