Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

'dan için başsağlığı mesajı

Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

1. () takımlarından , 'nin eski futbolcusu 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

1. () takımlarından , 'nin eski futbolcusu 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve 'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

  1. 14.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN