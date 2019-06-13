İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
- 14.06.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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