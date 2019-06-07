Neymar kaçıracak – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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kaçıracak

Neymar kaçıracak

'nın ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yıldız futbolcu Jr. bileğinden sakatlandı.

'nın ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yıldız futbolcu Jr. bileğinden sakatlandı. 21. dakikada yerde kalan Sambacı'nın sağ bileğinde bağ kopması meydana geldi. 27 yaşındaki yıldızın, 15 Haziran'da başlayacak Copa America turnuvasında forma giymesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

  1. 7.6.2019
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