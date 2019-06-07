Neymar kaçıracak

Brezilya'nın Katar ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yıldız futbolcu Neymar Jr. bileğinden sakatlandı. 21. dakikada yerde kalan Sambacı'nın sağ bileğinde bağ kopması meydana geldi. 27 yaşındaki yıldızın, 15 Haziran'da başlayacak Copa America turnuvasında forma giymesinin mümkün olmadığı ifade edildi.