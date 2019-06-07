Neymar kaçıracak
Brezilya'nın Katar ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yıldız futbolcu Neymar Jr. bileğinden sakatlandı.
Brezilya'nın Katar ile yaptığı hazırlık karşılaşmasında yıldız futbolcu Neymar Jr. bileğinden sakatlandı. 21. dakikada yerde kalan Sambacı'nın sağ bileğinde bağ kopması meydana geldi. 27 yaşındaki yıldızın, 15 Haziran'da başlayacak Copa America turnuvasında forma giymesinin mümkün olmadığı ifade edildi.
- 7.6.2019
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Trabzonspor'da Adam harekatı
Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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