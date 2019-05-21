Ajax, Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı
Hollanda Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ajax, savunmaya önemli bir takviyede bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkıp finali son dakikada yediği golle kaçıran Ajax, 21 yaşındaki Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı.
Hollanda ekibi Ajax, Arjantin'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu Lisandro Martinez'i transfer etti.
Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.
- 21.05.2019
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MKE Ankaragücü 3-1 D.G Sivasspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aaa hakan keleşten hiç bir şey olmaz
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Ah Fener vah Efes
Toplam 1
Yorum
escape playoff sistemi kalkmalı bence.bir takım 30 maç yapıyo sezonu lider bitiriyo sonra playoff ta kaybediyo.yazık değilmi 30 maça.
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Filip Novak zirveye çıktı
Toplam 1
Yorum
baksoy N'DOYE santrafor oynarken onun kadar gol atmadı ? Aferin NOVAK seneye üstüne koyarak devam ?
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