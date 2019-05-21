Ajax, Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı
21 Mayıs 2019, Salı
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, 'i kadrosuna kattı

Ajax, Lisandro Martinez'i kadrosuna kattı

Ligi'ni şampiyon tamamlayan , savunmaya önemli bir takviyede bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıkıp finali son dakikada yediği golle kaçıran Ajax, 21 yaşındaki 'i kadrosuna kattı.

ekibi , Arjantin'in Defensa y Justicia takımından savunma oyuncusu 'i transfer etti.

Ajax Kulübü, 21 yaşındaki Martinez ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapabilen Arjantinli milli futbolcu Martinez, bu sezon takımıyla 27 maça çıktı ve 2 gol attı.

  1. 21.05.2019
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