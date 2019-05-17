Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı – Fotomaç – 17 Mayıs 2019 function bdGetPathCount(){var pathCount=0;for (i=0;i0){pathCount++;}}return pathCount;}
17 Mayıs 2019, Cuma
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futbolu bıraktığını açıkladı

Iker Casillas futbolu bıraktığını açıkladı

Kalp krizi geçirdikten sonra taburcu olan , doktorların tavsiyesini dinleyerek futbolu bıraktığını açıkladı.

İspanyol futbolunun efsane kalecilerden olan , aktif kariyerini bitirdiğini açıkladı.

İDMAN SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Geçtiğimiz ay idman sırasında kalp krizi geçiren Casillas, futbolseverleri korkutmuştu. Porto'daki CUF Hastanesinde 6 gündür gözetim altında tutulan Casillas, kalple ilgili sağlık sorununun çözülmesinin ardından doktorlarının verdiği onayla hastaneden ayrılmıştı.

Casillas, hastaneden çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Bana gösterilen ilgi ve sevgiden dolayı herkese binlerce kez teşekkür etmek istiyorum. Herkese her an olabilecek bir şey birkaç gün önce bana oldu. Şimdi birkaç hafta ya da birkaç ay beklemek gerekecek. Gelecekte ne olacak bilmiyorum ama en önemli olan şey burada olmak ve rahat bir şekilde konuşmak. Beklediğiniz için teşekkürler, kısa zamanda görüşeceğiz."

İLK KEZ 1999'DA
Iker Casillas, altyapısından yetiştiği formasını profesyonel anlamda ilk kez 1999 yılında giydi. 16 yıl Real Madrid kalesini koruyan Casillas, kaptanlığını yaptığı Madrid ekibinden gözyaşları içinde ayrılarak 2015 yılında Porto'ya transfer oldu. Geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları nedeniyle futbolu bırakma kararı alan Casillas, 37 yaşında yeşil sahalara veda etti.

  1. 17.05.2019
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