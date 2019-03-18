Arnavutluk’un aday kadrosunda değişiklik

Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Andi Lila ve Egzon Binaku sağlık sorunlarından dolayı kadro dışı bırakıldı. Lila ve Binaku'nu yerine ise Ylber Ramadani ve Lorenc Trashi kadroya dahil edildi. Kaleci Thomas Strakosha'nın da disiplin nedenleriyle kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

AA muhabirinin Arnavutluk Futbol Federasyonundan edindiği bilgiye göre, kaleci Strakosha'nın yerine Gentian Selmani kadroya alındı.

Arnavutluk, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta evinde Türkiye, 25 Mart'ta ise deplasmanda Andorra ile karşılaşacak.

Yapılan değişikliklerin ardından teknik direktör Christian Panucci'nin açıkladığı aday kadroda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Etrit Berisha (Atalanta), Alban Hoxha (Partizani), Gentian Selmani (KF Laçi)

Defans: Arlind Ajeti (Grasshoppers), Naser Aliji (Dinamo Bükreş), Ivan Balliu (Metz), Berat Djimsiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Napoli), Ardian Ismajli (Hajduk Split), Enea Mihaj (Panetolikos), Frederic Veseli (Empoli)

Orta saha: Amir Abrashi (Freiburg), Migjen Basha (Aris), Ergys Kaçe (Panathinaikos), Lorenc Trashi (FK Partizani), Ylber Ramadani (Vejle Boldklub), Ledian Memushaj (Delfino Pescara 1936), Kristi Qose (Ruzomberok), Taulant Xhaka (Basel)

Forvet: Kristal Abazaj (Osijek), Bekim Balaj (Akhmat Grozny), Eros Grezda (Rangers), Armando Sadiku (Lugano), Myrto Uzuni (Lokomotiv Zagreb)