Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışında büyük yara aldı
17 Mart 2019, Pazar
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şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışında büyük yara aldı

2. grup da , Belediyespor ile deplasmanda berabere kaldı.

Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşan , 90 dakika sonunda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Her iki takımında yapmış olduğu baskılı ataklar golle sonuçlanmayınca 90 dakika sonunda her iki tarafta sahadan bir puanla ayrıldı. 2.Grup lideri Şarkışla Belediyespor ise sahasında Kilis Belediyespor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.
Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise sahasında ağırladığı Araban Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.

  1. 17.03.2019
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