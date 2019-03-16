Başkan Erdoğan Özil’i kabul etti – Fotomaç – 16 Mart 2019
16 Mart 2019, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Özil’i kabul etti

Başkan Erdoğan Özil’i kabul etti

Erdoğan, Alman futbolcu ve nişanlısını kabul etti.

Erdoğan, Alman futbolcu ve nişanlısını kabul etti. Erdoğan, 'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü. Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.

  1. 16.3.2019
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