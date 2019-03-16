Başkan Erdoğan Özil’i kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısını kabul etti. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü. Kabulde, Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdi.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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