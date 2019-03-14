PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti!

Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus 30 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 24. haftasında geçtiğimiz pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odası karışmıştı. Mücadele sonrasında Fırat Aydınus'un soyunma odasında yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği belirtilmişti. Maçın temsilcisi Dr. Cenk Altun ise durumu TFF Yönetimi'ne iletmişti...

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.