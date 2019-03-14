PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti!
14 Mart 2019, Perşembe
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'dan 'a 30 gün hak mahrumiyeti!

PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti!

Son dakika bilgisine göre; , yardımcısına küfrettiği belirtilen hakem 'a 30 gün, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Hakemi 30 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 24. haftasında geçtiğimiz pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odası karışmıştı. Mücadele sonrasında Fırat Aydınus'un soyunma odasında yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği belirtilmişti. Maçın temsilcisi Dr. Cenk Altun ise durumu Yönetimi'ne iletmişti...

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 15:57
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