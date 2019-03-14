PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti!
Son dakika bilgisine göre; PFDK, yardımcısına küfrettiği belirtilen hakem Fırat Aydınus'a 30 gün, yardımcı hakem Yusuf Bozdoğan'a 10 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Süper Lig Hakemi Fırat Aydınus 30 gün hak mahrumiyeti cezası geldi. Süper Lig Yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle 10 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
NE OLMUŞTU?
Süper Lig'in 24. haftasında geçtiğimiz pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından soyunma odası karışmıştı. Mücadele sonrasında Fırat Aydınus'un soyunma odasında yardımcı hakemi Yusuf Bozdoğan'a küfür ettiği belirtilmişti. Maçın temsilcisi Dr. Cenk Altun ise durumu TFF Yönetimi'ne iletmişti...
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;
"Süper Lig Hakemi FIRAT AYDINUS'un, futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, Süper Lig Yardımcı Hakemi YUSUF BOZDAĞAN'ın futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle takdiren 10 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir." denildi.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 15:57
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Toplam 1
Yorum
KUTUNA PARA YOK,KULÜP FİFALIK,HAYATTA KİMSE GELMEZ HELE Kİ REAL DEN.ANCAK DONUNU ALIRIZ ADAMLARIN.
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
UĞURSUZ iş sağlama alınmış
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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 3
Yorum
TETİKÇİ galatasaraya şimdiden geçmiş olsun o zaman
PFDK'dan Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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