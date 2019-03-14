Fransa'nın EURO 2020 aday kadrosu belli oldu
14 Mart 2019, Perşembe
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'nın belli oldu

Fransa'nın EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Türkiye'nin de bulunduğu H Grubu'nda mücadele edecek 'nın Moldova ve İzlanda ile yapacağı maçların açıklandı.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör , Fransa 'nın 22 Mart'ta Moldova ile deplasmanda, 25 Mart'ta İzlanda ile sahasında oynayacağı karşılaşmaların kadrosuna 23 futbolcu dahil etti.

EURO 2016 finalisti ve 2018 FIFA şampiyonu Fransa'da ilk iki eleme maçı için belirlenen futbolcular şöyle:

Kaleci: Alphonse Areola ( Saint-Germain), (Tottenham), Steve Mandanda (Olympique Marsilya)

Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibe (Monaco), Raphael Varane (), Samuel Umtiti (Barcelona)

Orta saha: N'Golo Kante (), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (), (), Moussa Sissoko (Tottenham)

Forvet: Kingsley Coman (Bayern Münih), Nabil Fekir (Olympique Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya)

  1. 14.03.2019
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