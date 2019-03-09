Beşiktaş'ta Kagawa kasırgası! 'Bu gerçekten çılgınca'
09 Mart 2019, Cumartesi
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'ta Kagawa kasırgası! 'Bu gerçekten çılgınca'

Beşiktaş'ta Kagawa kasırgası! 'Bu gerçekten çılgınca'

'ın oyuncusu ile birlikte Uzak Doğu etkisi ciddi anlamda coştu... Japon yıldızın hesaplarından da paylaştığı ve Boğaz fotoğrafları Japon basınında adeta kasırgalar estiriyor... Japon basını, Kagawa'nın paylaşımları için, "En iyi manzara bu. Muhteşem deniz manzarası. Harika ve gerçekten çılgınca" gibi cümleler yazıyor.

Shingi Kagawa, 'a transfer olduktan sonra medyasının ve vatandaşlarının ve 'ye ilgisi arttı. Beşiktaş Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican, Japon oyuncunun gelişiyle birlikte Beşiktaş'ın hesaplarına yapılan Uzakdoğu girişlerinin 10'a katlandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta savunma zaafı

Kagawa'nın, İstanbul ve Türkiye hakkındaki güzel sözleri ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da bunda etkili oldu. Kagawa'nın paylaşımlarını sayfalarına taşıyan Japon siteleri, oturduğu evin harika bir manzaraya sahip olduğunu vurguladı.

Pek çok Kagawa hayranının bu paylaşımlara yaptığı yorumları da sayfalarına taşıyan internet siteleri, "En iyi manzara bu. 'nın İstanbul'daki deniz manzaralı evi muhteşem. Mavi sulara bakan muhteşem bir yer. Manzara delice" ifadelerine yer verdiler.

İŞTE KAGAWA'NIN INSTAGRAM HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARDAN BİRİ...

  1. 09.03.2019
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