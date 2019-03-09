Beşiktaş'ta savunma zaafı
Beşiktaş'ta bu sezon yaşanan savunma zaafları dikkat çekiyor. Beklentilerin uzağında kalan siyah beyazlılar kalesini gole kapatmakta oldukça zorlandı.
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