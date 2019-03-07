Cüneyt Çakır'ın acı kaybı
07 Mart 2019, Perşembe
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'ın acı kaybı

Cüneyt Çakır'ın acı kaybı

kokartlı hakem 'ın kayınpederi vefat etti.

, () konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" kokartlı hakem 'ın kayınpederi 'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

  1. 07.03.2019
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