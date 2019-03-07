Cüneyt Çakır'ın acı kaybı
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."
- 07.03.2019
- İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
- Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı hazırlıklarında Nabil Dirar yer almadı
- Rennes Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
- Eintracht Frankfurt Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
- Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek
- Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir büyük kararın eşiğine geliyor
- Sen Anlat Karadeniz 43. Bölüm izle - Sen Anlat Karadeniz son bölüm full izle tek parça izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 127. Bölüm izle - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Bölüm
- Erkan Sözeri: Üzgünüm ama vicdanım rahat
-
Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
-
Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
-
Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Cüneyt Çakır'ın acı kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.