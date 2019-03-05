Boateng, Hummels ve Müller'e milli takım kapısı kapandı
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw; "2019 milli takım için yeniden başlangıç yılı olacak. Geçen yılın sonunda başlattığımız köklü değişimi sürdüreceğiz. Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller, milli takımın kadrosunda olmayacaklar" ifadelerini kullandı.
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'in gelecekte milli takım kadrosunda yer almayacağını söyledi.
Löw, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, milli takımda köklü değişime gideceğini belirtti.
"2019 milli takım için yeniden başlangıç yılı olacak. Geçen yılın sonunda başlattığımız köklü değişimi sürdüreceğiz. Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller, milli takımın kadrosunda olmayacaklar." diyen Löw, planlarını oyunculara ve Bayern Münih yöneticilerine bizzat anlatmayı önemli bulduğunu kaydetti.
Bu isimlerin hala üst düzey futbolcular olduğunu anlatan Löw, milli takımın önemli döneminde oynadıklarını dile getirerek, "Mats, Jerome ve Thomas'a başarılı, olağanüstü ve eşsiz yıllar için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da Löw'ün kararını, oyunculara bizzat bildirdiği aktarıldı.
Almanya Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni verememiş ve grup aşamasında elenmişti.
- 05.03.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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