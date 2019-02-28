Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "iddaa" ihalesini onayladı
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, "iddaa" ihalesini onaylandığını ve Şans Girişim Ortak Girişimi ile 10 yıllık sözleşme yapıldığını duyurdu.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması işine ilişkin olarak 11.02.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin neticelendirilmesinin ardından Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile Şans Girişim Ortak Girişimi arasında 28.02.2019 tarihinde 10 yıl süreli sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 20:25
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Toplam 6
Yorum
blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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Toplam 2
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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "iddaa" ihalesini onayladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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