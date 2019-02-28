Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim?
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçına erken gelen Savcı, 21.00-22.00 saatleri arasında maçı olan 14 öğretmeni sahadan çıkarmak istedi. Öğretmenlerden olumsuz yanıt alan Savcı, polis çağırtarak öğretmenleri gözaltına aldırdı. Yaşanan olay üzerine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla öğretmenlerin sahipsiz olmadığını belirttiler. Konuyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu inceleme başlattı. Ek olarak resmi makamlardan da açıklamalar geldi. Savcının kimliği de belli oldu... Tüm detaylar haberimizde....
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir halı sahada yaşanan olayda, saatleri karıştırıp 1 saat erken gelen savcının da aralarında bulunduğu takım, 22.00-23.00 saatleri arasında olan rezervasyonlarına rağmen erken maç yapmak isteyince, öğretmenlerle arasında tartışma yaşandı.
KİMLİK TESPİTİ BAHANESİYLE GÖZALTINA ALDIRDI
Halı saha yetkilisinin müdahalesinden sonra sahadan çıkarılan savcı ise emniyet ekiplerini çağırarak, sahadaki öğretmenlere kimlik tespiti yaptırdı.
1 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR
Maç esnasında kimlikleri yanından olmadığı için öğretmenler gözaltına alınarak, şubeye götürülüp, 1 saat bekletildikten sonra serbest bırakıldı.
Hakkında soruşturma başlatılan o savcının Diyarbakır Çermik Başsavcısı Mehmet Kıran olduğu öğrenildi.
ADALET BAKANI GÜL: TAKİPÇİSİYİM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çermik'te halı saha tartışması üzerine 14 öğretmenin gözaltına alınması ile ilgili HSK inceleme başlattı. Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ile MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, tepkilerini dile getirdi.
HSK İNCELEME BAŞLATTI
Yaşanan olayın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
- 28.02.2019
- Güncelleme: 28.02.2019 13:43
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Halı saha maçına erken gelen savcı sahadaki 14 öğretmeni gözaltına aldırdı! O savcı kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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