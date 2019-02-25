17 yaş altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
25 Şubat 2019, Pazartesi
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altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 yaş altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

'da düzenlenecek UEFA Assist Uluslararası Turnuvası'nda mücadele edecek Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin de yer alacağı turnuva, 4-8 Mart'ta gerçekleştirilecek. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Tanzanya, Gine ve Avustralya katılacak.

Milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 28 Şubat Perşembe günü 'da toplanacak.

Aday kadro

Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yönetimindeki Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınordu), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor)

Defans: Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş, Muhammed Emin Sarıkaya (), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), Mehmet Berkant Yaylan (), Nuri Emre Akşit (Ajax), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Taha Erdem Cevahiroğlu ()

Orta Saha: Ali Karakaya (), Batın Özdemir (Fenerbahçe), Berke Avaz (Beşiktaş), Bozan Uymaz, Mustafa Kapı (), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor), Polat Abay (Altınordu), Zeynullah Türkay (Bursaspor)

Forvet: Muhammet Akpınar (Trabzonspor), Ali Akman (Bursaspor), Erencan Yardımcı (Galatasaray), Salih Kavrazlı (Altınordu)

Maç programı

Manavgat'taki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin yapacağı maçların programı şöyle:

4 Mart Pazartesi:

15.30 Türkiye-Avustralya
6 Mart Çarşamba:
11.30 Türkiye-Gine
8 Mart Cuma:
11.30 Türkiye-Tanzanya

  1. 25.02.2019
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