İşte İddaa ihalesinin kazananı – Fotomaç – 13 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri İşte ihalesinin kazananı

İşte ihalesinin kazananı

İşte İddaa ihalesinin kazananı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının "" ihalesini en uygun teklifi veren Demirören Grubu'na bağlı 'Şans Girişim' kazandı...

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları"nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirildi.

ihalesinde Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu 2.1, Turkcell-Inteltek ortaklığı yüzde 1.4 karpayı teklifi sundu. Teklif verenlere 30 dakika ek süre verildi.

İddaa ihalesinde ikinci teklifte Demirören-Scientific Games ortaklığı % 0,2, Turkcell-Inteltek ortaklığı ise % 0.5 kar payı teklifi sundu.

İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.
  1. 13.2.2019 11:02
  2. Güncelleme: 13.2.2019 11:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte İddaa ihalesinin kazananı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN