İşte İddaa ihalesinin kazananı
Spor Toto Teşkilat Başkanlığının "iddaa" ihalesini en uygun teklifi veren Demirören Grubu'na bağlı 'Şans Girişim' kazandı...
İddaa ihalesinde Demirören-Scientific Games ortaklığı olan Şans Ortak Girişim Grubu 2.1, Turkcell-Inteltek ortaklığı yüzde 1.4 karpayı teklifi sundu. Teklif verenlere 30 dakika ek süre verildi.
İddaa ihalesinde ikinci teklifte Demirören-Scientific Games ortaklığı % 0,2, Turkcell-Inteltek ortaklığı ise % 0.5 kar payı teklifi sundu.
İddaa ihalesinde en iyi teklifi % 0.2 komisyon ile Şans Ortak Girişim Grubu verirken, 10 yıl geçerli olacak ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacak.
- 13.2.2019 11:02
- Güncelleme: 13.2.2019 11:44
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
İşte İddaa ihalesinin kazananı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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