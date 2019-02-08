Nantes 9 numarayı emekli etti
Fransız ekibi, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın formasını emekliye ayırdı.
Fransız kulübü Nantes, uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın formasını emekliye ayırdı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 9 numaralı formanın kulüp tarafından emekliye ayrıldığı belirtilerek, "Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak. Bugün dostumuzu, yetenekli bir oyuncumuzu, örnek bir takım arkadaşımızı kaybettik." ifadeleri kullanıldı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti. Sala'yı taşıyan uçak, Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru 22 Ocak'ta yola çıkmış ve Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.
3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü.
- 8.2.2019 14:29
- Güncelleme: 8.2.2019 14:29
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
-
Töre’yi affedelim
Toplam 1
Yorum
BJK'li Elinize ne geçiyor bu oyunculari uzun süre cezalandirinca? hani suçlari nedir ki ne kadar büyüktür? UEFA'da, Erzuruma karsi, kirmizi Q7 ayri
-
Gümüş bekliyor
Toplam 2
Yorum
GİT GS DAN AMAN BİR AN ÖNCE GİT. YÜK OLDUN ZATEN BU GAMSIZLIĞINLA GS YA. GAMSIZ SİNAN GÜMÜŞ. YERİN GS DEĞİL. LİG SONUNCUSU BİR KULÜP
Nantes 9 numarayı emekli etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.