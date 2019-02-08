Nantes 9 numarayı emekli etti
08 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

9 numarayı emekli etti

Nantes 9 numarayı emekli etti

Fransız ekibi, uçak kazasında hayatını kaybeden Sala'nın formasını emekliye ayırdı.

Fransız kulübü , uçak kazasında hayatını kaybeden futbolcu Emiliano Sala'nın formasını emekliye ayırdı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 9 numaralı formanın kulüp tarafından emekliye ayrıldığı belirtilerek, "Emiliano, her zaman efsanelerimizden birisi olacak. Bugün dostumuzu, yetenekli bir oyuncumuzu, örnek bir takım arkadaşımızı kaybettik." ifadeleri kullanıldı.

takımlarından , Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti. Sala'yı taşıyan uçak, 'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru 22 Ocak'ta yola çıkmış ve üzerinde kaybolmuştu.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş, 6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü.

  1. 8.2.2019 14:29
  2. Güncelleme: 8.2.2019 14:29
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nantes 9 numarayı emekli etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN