8 Şubat Cuma Spor Gündemi
08 Şubat 2019, Cuma
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8 Şubat Cuma Spor Gündemi

8 Şubat Cuma Spor Gündemi

8 Şubat cuma günü Türkiye spor gündemi

Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok"
"Hayalimiz Avrupa kupaları"
"Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"

Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene"
"Galatarasay, 'dan rövanşı alır"
"İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil"
" de da maçlarını kazanır"
"3 kulvarda aynı anda konsantre olmak zor"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

GALATASARAY
- Sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
11.00 Erkek takımının isim hakkı sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ
17.30 Siyah beyazlılarda maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili takımda deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının çalışmaları devam edecek.

BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Tekfen

VOLEYBOL
- Efeler Ligi
18.00 Fenerbahçe - Bld. Plevne

GÜREŞ
- 'ta düzenlenecek olan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası başlayacak.

  1. 8.2.2019 09:31
  2. Güncelleme: 8.2.2019 12:01
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