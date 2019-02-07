Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı

Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı

(Bundesliga) takımlarından , Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile 'ın transferi konusunda anlaştı.

(Bundesliga) takımlarından , Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile 'ın transferi konusunda anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı 'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak.

19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.

  1. 7.2.2019 23:26
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