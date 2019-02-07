Bayern Münih, 19 yaşındaki Arp ile anlaştı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Almanya 2. Ligi ekibi Hamburg ile Fiete Arp'ın transferi konusunda anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını giyen Arp, en geç 2020 yazında Bayern Münih'in futbolcusu olacak.
19 yaşındaki forvet, kulüpler arasındaki anlaşma gereği, istediği takdirde 2019 yazında Bayern Münih'e gidebilecek.
- 7.2.2019 23:26
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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