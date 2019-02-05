Japonya transfer rekorunu kırdı! Tam 35 milyon euro...
05 Şubat 2019, Salı
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rekorunu kırdı! Tam 35 milyon euro...

Japonya transfer rekorunu kırdı! Tam 35 milyon euro...

ekibi El-Duhail'in Portekiz takımı Portimonense'den 35 milyon avroya ettiği , en yüksek bonservis bedeli ödenen Japon futbolcu oldu.

'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımından Japon futbolcu 'yı rekor bonservis bedeliyle etti.

El-Duhail Kulübü, Portimonense'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nakajima'nın transferinin tamamlandığını duyurdu.

basınında yer alan haberlere göre, 35 milyon avroya (yaklaşık 40 milyon dolar) transfer edilen Nakajima, en yüksek bonservis bedeli ödenen Japon futbolcu oldu.

Daha önce Parma, 2001'de Roma'dan Japon futbolcu Hidetoshi Nakata için 29 milyon dolar bonservis ücreti vermişti.

Bu sezon Portimonense'de 14 maça çıkan Nakajima, 5 gol attı.

  1. 5.2.2019 14:40
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