Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek, ocak ayının sonunda Lizbon'da düzenlenecek olan UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR hakemi olarak yer alacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.
Ayrıca bir diğer FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk ve FIFA kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki de FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.
Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak.
- 26.1.2019 13:19
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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