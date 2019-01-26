Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak
26 Ocak 2019, Cumartesi
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ve Barış Şimek kursuna katılacak

Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA kursuna katılacak

, ve , ocak ayının sonunda Lizbon'da düzenlenecek olan 'na katılacak.

kokartlı hakemler ve ile hakemi , 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek olan 'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA 'na katılacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR hakemi olarak yer alacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.
Ayrıca bir diğer FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk ve FIFA kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki de FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak.
  1. 26.1.2019 13:19
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