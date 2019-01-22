UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
22 Ocak 2019, Salı
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FIFA kokartlı futsal hakemi , 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak

yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, ve Rum Kesimi takımları mücadele edecek.

  1. 22.1.2019 19:27
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