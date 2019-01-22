UEFA'dan Ozan Soykan'a görev
FIFA kokartlı futsal hakemi Ozan Soykan, UEFA 19 Yaş Altı Futsal Şampiyonası B Grubu maçlarında görev alacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, San Marino'da bugün başlayıp 25 Ocak Cuma günü sona erecek B Grubu maçlarında, San Marino, İsveç, Kosova ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımları mücadele edecek.
- 22.1.2019 19:27
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
UEFA'dan Ozan Soykan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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