Alpay Özalan'dan Ozan Kabak yorumu!
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transferiyle ilgili, "Ozan Kabak benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir" dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a transferini yorumladı. Özalan, Ozan Kabak'ın Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olmasının Türk sporunda güzel gelişmeler olduğunun göstergesi olduğuna vurgu yaptı.
"BU TRANSFER TÜM SPORCU KARDEŞLERİME ÖRNEK OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Kendisinin 2000 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu hatırlatan Özalan, Ozan Kabak'ın bu alandaki rekorunu kırarak 11 milyon Euro'ya transferinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özalan, "Ozan Kabak kardeşim benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Diğer tüm sporcu kardeşlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Sporda bir dünya markası olabileceğimizi her defasında vurguluyor ve bunun için de çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde bütün spor branşlarında çok kıymetli sporcularımız var. Bu tarz başarıların her geçen gün artacağından eminiz. Türk sporunun gelişmesi, dünyada bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.
- 19.1.2019 18:31
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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